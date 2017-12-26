Синоптики рассказали, когда циклон может покинуть Хабаровский край

Синоптики прогнозируют, что циклон может покинуть Хабаровский край 28 декабря, сообщает kp.ru.

Центр циклона в настоящее время находится в Охотском море. Своими фронтальными разделами он оказывает влияние на северные и северо-восточные регионы края, а также на Сахалинскую область.

«В превентивных целях до улучшения погоды прекращена работа паромной переправы Ванино — Холмск», — заявили в главном управлении МЧС России по Хабаровскому краю.

Там отметили, что аэропорты работают по погодным условиям, движение по автодорогам осуществляется без ограничений.

Ранее Nation News сообщало, что главное управление МЧС России по Ростовской области объявило в регионе штормовое предупреждение, которое продлится сутки начиная с понедельника, 25 декабря.