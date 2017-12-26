Умер основатель Aviasales Константин Калинов

На 41-м году жизни скончался основатель поисковика авиабилетов Aviasales Константин Калинов.

Об этом пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на управляющего директора компании Максима Крайнова.

По данным телеканала «360», Калинов умер после длительной болезни.

Ранее стало известно о смерти председателя международного общества «Мемориал» Арсения Рогинского.

В октябре скончался совладелец издательства Condé Nast Сэмюэл Ньюхауз.