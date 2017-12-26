Росгвардия будет обеспечивать безопасность на избирательных участках в марте 2018 года

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Военнослужащие Росгвардии будут обеспечивать безопасность на более чем 93 тыс. избирательных участков в период выборов президента России в марте 2018 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«В период выборов президента России войскам предстоит обеспечить безопасность более 93 тыс. избирательных участков. Более 45 тыс. из них находятся в городах, остальные — в сельской местности», — говорится в тексте сообщения.

Ранее сообщалось, что МВД России готово пресекать все возможные провокации в ходе избирательной кампании в преддверии президентских выборов в 2018 году.

Выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года.

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