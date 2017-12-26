В Росгвардии заявили об уничтожении на Кавказе с начала года почти 80 боевиков
Первый заместитель директора Росгвардии Сергей Меликов заявил, что на Кавказе за год были ликвидированы 78 боевиков.
«Усилиями Объединённой группировки войск на Северном Кавказе в 2017 году уничтожены 78 бандитов, в том числе 58 — с участием войск», — цитирует РИА Новости Меликова.
Кроме того, с начала года было изъято более 20 самодельных бомб.
«Более 20 самодельных взрывных устройств изъяты и обезврежены, из них 17 были установлены и готовы к применению», — добавил представитель ведомства.
Ранее стало известно, что в Карачаево-Черкесии в ходе КТО были ликвидированы пятеро боевиков.
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