В МВД пообещали пресекать провокации в ходе избирательной кампании
МВД России готово пресекать все возможные провокации в ходе избирательной кампании в преддверии президентских выборов в 2018 году. Об этом сообщил замглавы ведомства Игорь Зубов.
«Все. Обязательно пресечём», — приводит его слова РИА Новости.
Ранее сообщалось, что Совет Федерации направит в Межпарламентскую ассамблею стран СНГ, Парламентскую ассамблею ОБСЕ и национальные парламенты приглашения быть наблюдателями на выборах.
Также председатель ЦИК Элла Памфилова рассказала, с какими видами иностранного вмешательства в выборы сталкивался Центризбирком.
Выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года.
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