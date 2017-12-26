В МВД пообещали пресекать провокации в ходе избирательной кампании

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МВД России готово пресекать все возможные провокации в ходе избирательной кампании в преддверии президентских выборов в 2018 году. Об этом сообщил замглавы ведомства Игорь Зубов.

«Все. Обязательно пресечём», — приводит его слова РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Совет Федерации направит в Межпарламентскую ассамблею стран СНГ, Парламентскую ассамблею ОБСЕ и национальные парламенты приглашения быть наблюдателями на выборах.

Также председатель ЦИК Элла Памфилова рассказала, с какими видами иностранного вмешательства в выборы сталкивался Центризбирком.

Выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года.

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Выборы президента России — 2018 Политика
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