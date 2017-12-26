Эксперт оценил отказ наблюдателей от ОБСЕ и ЕС поехать в Крым на выборы президента России

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Профессор РУДН Юрий Почта прокомментировал отказ Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ и мониторинговой миссии Евросоюза отправлять в Крым своих наблюдателей на выборы президента России, сообщает ФБА «Экономика сегодня».

По словам эксперта, Запад создал для полуострова «фиктивную реальность», как и для Донбасса, и менять эту картину пока не собирается.

Как пояснил Почта, официальный визит заставит признать объективную реальность, которую Запад видеть отказывается принципиально.

«США и Европа будут игнорировать любые электоральные процессы в Крыму», — сказал он.

Эксперт добавил, что полуостров является лишь одним из «фронтов масштабной атаки» на Россию.

В сентябре Nation News сообщало, что политолог Александр Асафов прокомментировал доклад Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) о необходимости соблюдения законов Украины в Крыму.

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