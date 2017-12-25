В результате ДТП в Оренбургской области погибли три человека

В результате ДТП в Кувандыкском районе Оренбургской области погибли три человека, сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу УМВД по региону.

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