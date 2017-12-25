В результате ДТП в Оренбургской области погибли три человека
В результате ДТП в Кувандыкском районе Оренбургской области погибли три человека, сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу УМВД по региону.
- © ГУ МЧС России по Оренбургской области
Отмечается, что ДТП произошло на 218-м километре трассы Оренбург — Орск.
По данным ведомства, легковой автомобиль Renault выехал на полосу встречного движения, что стало причиной столкновения с грузовиком Freightliner.
«В результате дорожно-транспортного происшествия водитель и двое пассажиров автомобиля Renault скончались на месте до приезда скорой помощи», — говорится в тексте сообщения.
На месте инцидента работают сотрудники правоохранительных органов.
Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге произошло ДТП с двумя погибшими.
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