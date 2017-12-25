В Совфеде прокомментировали заявление Путина по закону об иноагентах

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам, глава комиссии по защите госсуверенитета Андрей Климов прокомментировал RT заявление президента России Владимира Путина о необходимости совершенствовать закон об НКО-иноагентах.

«Речь идёт о том, что этот закон при необходимости следует уточнить с тем, чтобы он не имел каких-то побочных толкований и носил сугубо адресный характер, как мы об этом и говорили в самом начале работы. Это совершенно справедливое замечание», — сказал сенатор.

По его словам, российская сторона «до последнего рассчитывала, что Минюст США не будет настаивать на тех гонениях» в отношении RT и Sputnik.

«Надежда в ноябре закончилась, пришлось оперативно реагировать. Слова главы государства приведут к дополнительному импульсу в этой работе по мониторингу нового закона и его усовершенствования. Я полагаю, что со временем Вашингтон опомнится, и тогда надо будет вводить корректировки другого свойства, это же не наш выбор. Конечно, у нас должен быть инструментарий на все случаи жизни, и такой инструментарий, который бы ни в коем случае не ущемлял наших прав и свобод, завоёванных с большим трудом и закреплённых в нашей Конституции», — отметил Климов.

Ранее Путин на встрече с руководством палат Федерального собрания заявил, что закон об иностранных агентах «нуждается в совершенствовании».

Президент также напомнил о давлении на российские СМИ в Соединённых Штатах, отметив, что регулирование деятельности СМИ-иноагентов в США гораздо жёстче, чем в России.

13 ноября RT America в связи с требованием Минюста США был зарегистрирован в качестве иностранного агента.