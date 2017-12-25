Кадыров создал специальный канал в Telegram для обратной связи

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Глава Чечни Рамзан Кадыров завёл специальный аккаунт в Telegram для обратной связи. Об этом он рассказал на своём канале в мессенджере.

«Мне неоднократно пересылали сообщения, и я сам некоторые читал у вас о том, что в Telegram есть один недостаток — невозможность обратной связи. Для этого я открываю аккаунт @kadyrovcall, чтобы люди имели возможность написать. Также можно писать и в «директ» в соцсети Mylistory, где я создал аккаунт», — сообщил Кадыров.

Ранее стало известно, что Роскомнадзор потребует от Facebook и Instagram разъяснить причину блокировки аккаунтов Рамзана Кадырова.

23 декабря страницы главы Чечни в социальных сетях Instagram и Facebook стали недоступны. Позднее он сообщил, что завёл аккаунт в соцсети Mylistory.

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