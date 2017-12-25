В лобовом столкновении двух машин в Калининградской области пострадали четыре человека

В дорожно-транспортном происшествии в Калининградской области пострадали четыре человека, сообщает Nation News.

В воскресенье, 24 декабря, на трассе Калининград — Балтийск водитель Nissan осуществлял поворот, но не справился с управлением и выехал на встречную полосу, в результате чего произошло лобовое столкновение с Audi 80.

На место происшествия прибыли сотрудники ГИБДД и врачи скорой помощи. Госпитализированы три пассажира и водитель Audi. Информации о состоянии водителя Nissan нет.

Проводится проверка.

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