В лобовом столкновении двух машин в Калининградской области пострадали четыре человека

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В дорожно-транспортном происшествии в Калининградской области пострадали четыре человека, сообщает Nation News.

В воскресенье, 24 декабря, на трассе Калининград — Балтийск водитель Nissan осуществлял поворот, но не справился с управлением и выехал на встречную полосу, в результате чего произошло лобовое столкновение с Audi 80.

На место происшествия прибыли сотрудники ГИБДД и врачи скорой помощи. Госпитализированы три пассажира и водитель Audi. Информации о состоянии водителя Nissan нет.

Проводится проверка.

Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге произошло ДТП с двумя погибшими.

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