В «ЮТэйр» назвали причину экстренной посадки самолёта авиакомпании во Внукове

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В пресс-службе «ЮТэйр» объяснили, почему самолёт авиакомпании вернулся в аэропорт Внуково после вылета.

Как сообщает РИА Новости, причиной экстренной посадки стало некорректное отображение индикации топлива.

«При выполнении рейса командир воздушного судна принял решение вернуться из-за некорректного отображения индикации топлива. При снижении индикация восстановилась», — заявил собеседник.

В авиакомпании добавили, что посадка прошла в штатном режиме и ситуация полностью контролировалась экипажем.

Пресс-служба отметила, что пассажиров пересадят на резервный борт.

Ранее источник сообщил, что самолёт «ЮТэйр» совершил экстренную посадку во Внукове из-за протечки топливного бака.

В середине ноября URA.RU передавало, что самолёт авиакомпании «ЮТэйр» совершил вынужденную посадку в аэропорту Рощино в Тюмени.

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