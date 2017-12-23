В «ЮТэйр» назвали причину экстренной посадки самолёта авиакомпании во Внукове
Как сообщает РИА Новости, причиной экстренной посадки стало некорректное отображение индикации топлива.
«При выполнении рейса командир воздушного судна принял решение вернуться из-за некорректного отображения индикации топлива. При снижении индикация восстановилась», — заявил собеседник.
В авиакомпании добавили, что посадка прошла в штатном режиме и ситуация полностью контролировалась экипажем.
Пресс-служба отметила, что пассажиров пересадят на резервный борт.
Ранее источник сообщил, что самолёт «ЮТэйр» совершил экстренную посадку во Внукове из-за протечки топливного бака.
В середине ноября URA.RU передавало, что самолёт авиакомпании «ЮТэйр» совершил вынужденную посадку в аэропорту Рощино в Тюмени.