В ЗАО Москвы обустроили 113 придомовых территорий на деньги от платных парковок
- © Пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы
Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на Telegram-канал столичного Дептранса.
Жители получили обновлённые детские и спортивные площадки, зоны отдыха, отремонтированные дорожки и парковочные карманы, а также комплексное озеленение.
«Всего каждый год на деньги от платных парковок благоустраивают более 1 тыс. дворов во всех районах Москвы», — отметил Ликсутов.
Он добавил, что жители могут участвовать в выборе приоритетных работ. Для этого нужно обратиться к муниципальным депутатам.
Ранее НСН со ссылкой на слова заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимира Ефимова сообщала, что в Троицком и Новомосковском административных округах Москвы (ТиНАО) построили два новых пожарных депо.