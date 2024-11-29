В ЗАО Москвы обустроили 113 придомовых территорий на деньги от платных парковок

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Заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов сообщил, что с начала этого года на средства от платных уличных парковок благоустроили 113 придомовых территорий в 12 районах ЗАО.
В ЗАО Москвы обустроили 113 придомовых территорий на деньги от платных парковок
  • © Пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на Telegram-канал столичного Дептранса.

Жители получили обновлённые детские и спортивные площадки, зоны отдыха, отремонтированные дорожки и парковочные карманы, а также комплексное озеленение.

«Всего каждый год на деньги от платных парковок благоустраивают более 1 тыс. дворов во всех районах Москвы», — отметил Ликсутов.

Он добавил, что жители могут участвовать в выборе приоритетных работ. Для этого нужно обратиться к муниципальным депутатам.

Ранее НСН со ссылкой на слова заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимира Ефимова сообщала, что в Троицком и Новомосковском административных округах Москвы (ТиНАО) построили два новых пожарных депо.

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