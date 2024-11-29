«Ъ»: производитель майонеза предупредил о росте цен на продукт в декабре

Производитель майонеза АО «Эссен Продакшн АГ» (бренд «Махеевъ») объявил о повышении цен на свою продукцию с 15 декабря. Причиной стало подорожание подсолнечного масла.

Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Компания уже уведомила своих ретейлеров о росте цен на 21 наименование майонеза под брендами «Махеевъ» и «Добрая хозяйка» на 2,9—10%, на четыре позиции майонезных соусов — на 5—14,6%, на два вида томатной пасты — на 5—10%. Причиной стало повышение закупочных цен на основные ингредиенты.

Отмечается, что примеру АО «Эссен Продакшн АГ» могут последовать и другие производители.

Ранее сообщалось, что индекс оливье вырос на 9,56% и достиг 501 рубля.