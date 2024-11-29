«Ъ»: производитель майонеза предупредил о росте цен на продукт в декабре

Короткая ссылка
Производитель майонеза АО «Эссен Продакшн АГ» (бренд «Махеевъ») объявил о повышении цен на свою продукцию с 15 декабря. Причиной стало подорожание подсолнечного масла.
«Ъ»: производитель майонеза предупредил о росте цен на продукт в декабре
  • © Нейросеть

Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Компания уже уведомила своих ретейлеров о росте цен на 21 наименование майонеза под брендами «Махеевъ» и «Добрая хозяйка» на 2,9—10%, на четыре позиции майонезных соусов — на 5—14,6%, на два вида томатной пасты — на 5—10%. Причиной стало повышение закупочных цен на основные ингредиенты.

Отмечается, что примеру АО «Эссен Продакшн АГ» могут последовать и другие производители.

Ранее сообщалось, что индекс оливье вырос на 9,56% и достиг 501 рубля.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить