«Ъ»: производитель майонеза предупредил о росте цен на продукт в декабре
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Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Компания уже уведомила своих ретейлеров о росте цен на 21 наименование майонеза под брендами «Махеевъ» и «Добрая хозяйка» на 2,9—10%, на четыре позиции майонезных соусов — на 5—14,6%, на два вида томатной пасты — на 5—10%. Причиной стало повышение закупочных цен на основные ингредиенты.
Отмечается, что примеру АО «Эссен Продакшн АГ» могут последовать и другие производители.
Ранее сообщалось, что индекс оливье вырос на 9,56% и достиг 501 рубля.