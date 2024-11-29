Повреждений в Туапсе после атаки БПЛА ВСУ нет

Повреждений и пострадавших в Туапсе в результате атаки беспилотников ВСУ, по предварительным данным, нет.

Об этом говорится в Telegram-канале оперативного штаба Краснодарского края.

«В ночь на 29 ноября российские ПВО отразили очередную попытку террористической атаки на Краснодарский край... Все цели были сбиты», — говорится в сообщении.

Силы ПВО в ночь на 29 ноября сбили 47 украинских беспилотников над регионами России.

В июле средства российской противовоздушной обороны поразили восемь беспилотных летательных аппаратов в районе Туапсе в Краснодарском крае.