Врач Терушкин рассказал о нарушающих метаболизм привычках

Врач-эндокринолог Роман Терушкин рассказал, что множество повседневных привычек может оказывать влияние на метаболизм человека.

Быстрое потребление пищи может вызвать раздражение пищеварительной системы, а частые перекусы раскачивают инсулиновые «качели» и ведут к ожирению, объяснил врач в интервью сайту «Аргументы и Факты».

Также вредит здоровью избыточное потребление кофе и энергетиков, отметил Терушкин.

«Эти напитки «сжигают» внутренние ресурсы и приводят к истощению многих систем организма», — предупредил врач.

Он также напомнил, что для нормальной работы систем организма необходим сон длительностью семь-восемь часов.

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