Врач Терушкин рассказал о нарушающих метаболизм привычках
Быстрое потребление пищи может вызвать раздражение пищеварительной системы, а частые перекусы раскачивают инсулиновые «качели» и ведут к ожирению, объяснил врач в интервью сайту «Аргументы и Факты».
Также вредит здоровью избыточное потребление кофе и энергетиков, отметил Терушкин.
«Эти напитки «сжигают» внутренние ресурсы и приводят к истощению многих систем организма», — предупредил врач.
Он также напомнил, что для нормальной работы систем организма необходим сон длительностью семь-восемь часов.
Ранее директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов рассказал в беседе с НСН, как минимизировать риски столкновения с токсинами.