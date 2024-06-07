Подмосковные врачи посоветовали чаще поить маленьких детей в жару

Врачи химкинской областной больницы посоветовали родителям в жару следить за тем, чтобы ребёнок не перегрелся.

«Одевайте ребёнка в лёгкую одежду из натуральных тканей, головной убор надевайте, только если есть опасность прямого попадания солнечных лучей, в тени давайте голове «подышать», — сказали специалисты в беседе с «Радио 1».

Они также посоветовали отказаться от подгузников и избегать обезвоживания. Чистую воду маленьким детям следует предлагать не реже одного раза в час.

Кроме того, необходимо следить, чтобы ребёнок не находился на солнце, особенно с 11:00 до 17:00.

Ранее педиатр детской клиники «Фэнтези» София Свирчевская рассказала, как защитить ребёнка от солнечного удара.