Путин: военные расходы России должны соответствовать потребностям и экономике
Военные расходы России должны соответствовать потребностям сегодняшнего дня и уровню развития экономики, заявил президент Владимир Путин на пленарной сессии ПМЭФ.
- © Фонд Росконгресс
«Мы не можем паразитировать на ком бы то ни было, как это делают, скажем, в Соединённых Штатах», — сказала глава государства.
В мае Путин отметил, что расходы на оборону и безопасность страны сейчас не критичны.
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