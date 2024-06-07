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Путин: военные расходы России должны соответствовать потребностям и экономике

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Военные расходы России должны соответствовать потребностям сегодняшнего дня и уровню развития экономики, заявил президент Владимир Путин на пленарной сессии ПМЭФ.
Путин: военные расходы России должны соответствовать потребностям и экономике
  • © Фонд Росконгресс

«Мы не можем паразитировать на ком бы то ни было, как это делают, скажем, в Соединённых Штатах», — сказала глава государства.

В мае Путин отметил, что расходы на оборону и безопасность страны сейчас не критичны.

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