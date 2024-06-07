Путин: военные расходы России должны соответствовать потребностям и экономике

Военные расходы России должны соответствовать потребностям сегодняшнего дня и уровню развития экономики, заявил президент Владимир Путин на пленарной сессии ПМЭФ.

«Мы не можем паразитировать на ком бы то ни было, как это делают, скажем, в Соединённых Штатах», — сказала глава государства.

В мае Путин отметил, что расходы на оборону и безопасность страны сейчас не критичны.