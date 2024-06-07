Стоматолог Кинева рассказала, как помочь ребёнку не бояться стоматолога
По словам специалиста, не стоит заострять внимание на предстоящем визите. Ребёнок должен воспринимать посещение стоматолога как что-то повседневное, обычное и естественное.
Также эксперт посоветовала перед визитом поиграть дома в стоматолога — устроить имитацию кабинета, потренироваться открывать рот, посидеть в кресле.
«И самое главное, говорите ребёнку, что вы всегда будете рядом с ним, когда ему понадобится ваше внимание», — заключила эксперт в беседе с РИАМО.
Ранее детский стоматолог клиники «Дентал Фэнтези» Нино Пхакадзе посоветовала показать ребёнка стоматологу с появлением первого зуба.