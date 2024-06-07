RT в Telegram
Подпишись

Стоматолог Кинева рассказала, как помочь ребёнку не бояться стоматолога

Короткая ссылка
Детский стоматолог, терапевт сети клиник DinStom Марина Кинева дала рекомендации, как помочь ребёнку не бояться стоматолога.

По словам специалиста, не стоит заострять внимание на предстоящем визите. Ребёнок должен воспринимать посещение стоматолога как что-то повседневное, обычное и естественное.

Также эксперт посоветовала перед визитом поиграть дома в стоматолога — устроить имитацию кабинета, потренироваться открывать рот, посидеть в кресле.

«И самое главное, говорите ребёнку, что вы всегда будете рядом с ним, когда ему понадобится ваше внимание», — заключила эксперт в беседе с РИАМО.

Ранее детский стоматолог клиники «Дентал Фэнтези» Нино Пхакадзе посоветовала показать ребёнка стоматологу с появлением первого зуба.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить