Стоматолог Кинева рассказала, как помочь ребёнку не бояться стоматолога

Детский стоматолог, терапевт сети клиник DinStom Марина Кинева дала рекомендации, как помочь ребёнку не бояться стоматолога.

По словам специалиста, не стоит заострять внимание на предстоящем визите. Ребёнок должен воспринимать посещение стоматолога как что-то повседневное, обычное и естественное.

Также эксперт посоветовала перед визитом поиграть дома в стоматолога — устроить имитацию кабинета, потренироваться открывать рот, посидеть в кресле.

«И самое главное, говорите ребёнку, что вы всегда будете рядом с ним, когда ему понадобится ваше внимание», — заключила эксперт в беседе с РИАМО.

Ранее детский стоматолог клиники «Дентал Фэнтези» Нино Пхакадзе посоветовала показать ребёнка стоматологу с появлением первого зуба.