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В парках Подмосковья можно проверить здоровье 8 и 9 июня

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В 33 парках Подмосковья можно будет проверить здоровье в выходные дни, 8 и 9 июня.

Об этом сообщает сайт 360.ru.

Министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк рассказал, что акция «Проверь своё здоровье в парке» началась в регионе на прошлых выходных.

Во время прогулки можно получить консультацию специалиста и пройти диагностику, а если обнаружат что-то серьёзное, то направят в поликлинику.

Ранее российский кардиохирург, учёный, академик РАН Лео Бокерия заявил, что уровень медицины в Московской области непрерывно повышается.

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