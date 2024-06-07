В парках Подмосковья можно проверить здоровье 8 и 9 июня

В 33 парках Подмосковья можно будет проверить здоровье в выходные дни, 8 и 9 июня.

Об этом сообщает сайт 360.ru.

Министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк рассказал, что акция «Проверь своё здоровье в парке» началась в регионе на прошлых выходных.

Во время прогулки можно получить консультацию специалиста и пройти диагностику, а если обнаружат что-то серьёзное, то направят в поликлинику.

Ранее российский кардиохирург, учёный, академик РАН Лео Бокерия заявил, что уровень медицины в Московской области непрерывно повышается.