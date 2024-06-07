Песков: мировые СМИ были в своём репертуаре, освещая встречу с Путиным

Мировые СМИ активно освещали встречу глав информагентств с президентом России Владимиром Путиным, однако «были в своём репертуаре».

Такую точку зрения выразил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Отрадно признать, что весьма активно освещали участники… Но, конечно, зачастую они дают [информацию] в своём репертуаре», — сказал официальный представитель Кремля.

При этом, по его словам, есть основания для скромного оптимизма, так как настрой информационных сообщений был более конструктивным.

Также Песков сказал, что встреча Путина с главами СМИ не является сигналом к урегулированию конфликта на Украине.