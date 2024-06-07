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Участницами нацпроекта «Производительность труда» стали 344 московские компании

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Участницами нацпроекта «Производительность труда» за 2,5 года стали 344 московские компании, об этом на полях ПМЭФ сообщила руководитель столичного Департамента экономической политики и развития Мария Багреева.

Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.

«Среди участников программы — резиденты ОЭЗ «Технополис Москва», высокотехнологичные и инновационные предприятия обрабатывающей промышленности, крупнейшие строительные и транспортные компании, отели и туристические компании, ведущие торговые сети», — рассказала Багреева.

63% компаний относятся к обрабатывающим производствам, 14% — к торговле и 8% занимаются строительством. Также отмечается, что более 150 предприятий завершили пилотные проекты и внедряют инструменты бережливого производства во все свои бизнес-процессы.

Ранее сообщалось, что Москва заключила соглашение с аптечными сетями об участии в нацпроекте.

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