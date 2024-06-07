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Дугин сравнил Запад со смертельно раненным, но ещё опасным драконом

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Философ Александр Дугин сравнил Запад со смертельно раненным, но всё ещё опасным драконом.

Дугин выступил на полях Петербургского международного экономического форума.  

«Это закатная гегемония, но она ещё жива. Это раненый дракон, может быть, смертельно раненный, но он очень опасен. Этот дракон — это Запад», — считает философ. 

Он рассказал о двух моделях миропорядка — заканчивающегося однополярного мира и поднимающегося многополярного. 

По словам Дугина, многополярный мир — это БРИКС, сила, которая растёт, но ещё не перешла критический порог. 

Ранее философ рассказал, что основа русофобии на Западе заключается в том, что Россия защищает традиционные ценности. 

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