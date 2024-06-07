К поиску потерявшихся в Свердловской области детей могут привлечь вертолёты

К поиску потерявшихся в лесу Свердловской области детей могут привлечь два вертолёта с тепловизорами.

Это будет сделано, если позволят погодные условия, сообщили RT в региональном МВД.

В настоящий момент в поисковой операции участвуют до 500 человек: полицейские и волонтёры. Им помогают пять служебных овчарок. Проверено уже около 15—20 км.

Десятилетняя Виктория Крепп и 12-летний Григорий Крепп потерялись, когда возвращались с рыбалки вместе с дедушкой. По данным МВД, они воспитываются в неполной семье, на учёте в ПДН не состоят. Их мать — 1985 года рождения.