Ликсутов: московский транспорт обеспечивает более 16,5 млн поездок в сутки
- РИА Новости
Об этом сообщает сайт kp.ru.
«В 2010 году мэр Москвы Сергей Собянин поставил задачу превратить городской транспорт в сервис, который работает, чтобы жителям было комфортно. И нам удалось это сделать. Сегодня люди доверяют нам и всё чаще выбирают городской транспорт», — сказал Ликсутов.
Как отметил чиновник, данная масштабная транспортная система существует благодаря инновационным технологиям.
Ранее сообщалось, что на ПМЭФ представили макет высокоскоростной магистрали и современного поезда.