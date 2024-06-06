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Ликсутов: московский транспорт обеспечивает более 16,5 млн поездок в сутки

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Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов заявил на выступлении в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), что столичный транспорт обеспечивает более 16,5 млн поездок в сутки.
Ликсутов: московский транспорт обеспечивает более 16,5 млн поездок в сутки
  • РИА Новости

Об этом сообщает сайт kp.ru.

«В 2010 году мэр Москвы Сергей Собянин поставил задачу превратить городской транспорт в сервис, который работает, чтобы жителям было комфортно. И нам удалось это сделать. Сегодня люди доверяют нам и всё чаще выбирают городской транспорт», — сказал Ликсутов.

Как отметил чиновник, данная масштабная транспортная система существует благодаря инновационным технологиям.

Ранее сообщалось, что на ПМЭФ представили макет высокоскоростной магистрали и современного поезда.

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