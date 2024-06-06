Актёр Смехов дал показания по делу о спектакле Беркович и Петрийчук

Актёр Вениамин Смехов, дал показания в качестве свидетеля по делу режиссёра Евгении Беркович и драматурга Светланы Петрийчук.

Заседание проходило в зале Второго западного окружного военного суда.

«И пьеса, и спектакль настойчиво предупреждают о такой беде, как сочувствие террористам и врагам нашего отечества», — сказал актёр, слова которого приводит ТАСС.

Следствие указывает, что Петрийчук подготовила сценарий театральной пьесы «Финист — Ясный сокол», в котором есть признаки оправдания и пропаганды терроризма. При этом Беркович и Петрийчук совместно поставили пьесу и публично демонстрировали её.

Сейчас они арестованы до 22 октября.