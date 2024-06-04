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Специалист Шнейдерман рассказал о способах досрочного закрытия кредита

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Руководитель департамента продаж и клиентской поддержки «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман рассказал, что в настоящее время существует несколько способов закрыть кредит. Например, можно снизить срок кредита или сумму ежемесячных платежей.

В беседе с Life.ru эксперт отметил, что первый вариант подходит тем, кто планирует закрыть договор раньше срока, а второй — тем, кому принципиально снизить нагрузку на расходную часть семейного бюджета.

Шнейдерман также прокомментировал информацию о том, что с 1 июля 2024 года заёмщики будут знать, до какого именно уровня может вырасти ставка по кредиту в любой момент отказа от страховки.

«Закон распространяется только на займы, оформленные после 1 июля. На наш взгляд, новые правила облегчат жизнь заёмщикам (по задумке авторов проекта, банки не так рьяно будут навязывать страховку при заключении договора)», — сказал специалист.

Ранее эксперт ГУ Банка России по ЦФО Алексей Арзамаскин рассказал, почему может быть снижен кредитный рейтинг.

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