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Стоматолог Егорова высказалась о важности сотрудничества с международными коллегами

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Заведующая кафедры ортодонтии и детской стоматологии МОНИКИ имени Владимирского кандидат медицинских наук Марина Егорова высказалась о важности сотрудничества с зарубежными специалистами.

«Для нас это уникальный опыт взаимодействия с международными специалистами стран ближнего и дальнего зарубежья. Общение на таком уровне дорогого стоит в дальнейшем развитии и понимании того, что ты делаешь и развиваешься в правильном русле стоматологии», — заявила она в беседе с «Радио 1» на полях форума «Инновации в диагностике и лечении заболеваний терапевтического профиля».

Участие в форуме приняли представители Армении, Белоруссии, Болгарии, Греции, Италии, Франции, Казахстана, Китая, Монголии, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана.

Участники обсудили вопросы профилактики стоматологических заболеваний у детского и взрослого населения, а также инновационные методы стоматологической реабилитации.

Ранее сообщалось, что в столичном районе Перово появится первая стоматологическая поликлиника по программе реновации.

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