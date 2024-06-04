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Губернатор Артюхов рассказал о главных приоритетах развития ЯНАО

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Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов рассказал о главных приоритетах развития региона.

Об этом сообщает URA.RU.

«Экология задаёт вызов гармоничного развития Арктики. Молодёжь — наше всё, это будущее региона. Инфраструктура — основная задача, СШХ (Северный широтный ход) — ключевой проект не только для ЯНАО, но и всей Арктической зоны», — заявил Артюхов на пленарной сессии форума «Пространство будущего: Урало-Сибирский макрорегион».

Он также отметил, что важно сохранить уникальные культурные традиции народов Севера.

Пленарная сессия проходит в Москве на выставке-форуме «Россия».

Ранее сообщалось, что в Тверскую область поступит 1,5 млрд рублей на развитие туристических кластеров.

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