Производство лекарств и медизделий в Москве выросло на 14% с начала года
Об этом сообщает НСН.
«Сегодня свой значительный вклад в укрепление лекарственного суверенитета страны вносят свыше 300 московских производителей препаратов, медтехники и медизделий», — сказал чиновник.
С начала года в столице увеличилось производство вакцин, антибиотиков, препаратов для лечения сердечно-сосудистой системы, противоопухолевых препаратов и иммуномодуляторов в форме ампул.
Новые медицинские предприятия создаются при поддержке столичных программ.
Ранее в Министерстве здравоохранения Московской области рассказали о 100 тыс. звонков с начала года на горячую линию главврача региона.