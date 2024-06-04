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Производство лекарств и медизделий в Москве выросло на 14% с начала года

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В Москве в I квартале 2024 года на 14% выросло производство лекарств и медицинских изделий, заявил заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Об этом сообщает НСН.

«Сегодня свой значительный вклад в укрепление лекарственного суверенитета страны вносят свыше 300 московских производителей препаратов, медтехники и медизделий», — сказал чиновник.

С начала года в столице увеличилось производство вакцин, антибиотиков, препаратов для лечения сердечно-сосудистой системы, противоопухолевых препаратов и иммуномодуляторов в форме ампул.

Новые медицинские предприятия создаются при поддержке столичных программ.

Ранее в Министерстве здравоохранения Московской области рассказали о 100 тыс. звонков с начала года на горячую линию главврача региона.

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