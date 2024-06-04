В Подмосковье появится веломаршрут «Дубненская кругосветка»

В Министерстве благоустройства Московской области рассказали об открытии в августе 2024 года веломаршрута «Дубненская кругосветка».

Об этом сообщает 360.ru со ссылкой на ведомство.

Как отметили в министерстве, протяжённость веломаршрута превысит 30 км.

«Начиная с 2019 года в Подмосковье мы проложили более 550 км веломаршрутов. Эта работа и дальше будет активно продолжена», — рассказал глава ведомства Михаил Хайкин.

Он также отметил, что, кроме благоустройства велосипедных дорожек, также реализуется несколько проектов по развитию велоинфраструктуры в регионе.

Ранее сообщалось, что в Гурьевске Калининградской области появилось новое общественное пространство — Парк света.