В Подмосковье появится веломаршрут «Дубненская кругосветка»
Об этом сообщает 360.ru со ссылкой на ведомство.
Как отметили в министерстве, протяжённость веломаршрута превысит 30 км.
«Начиная с 2019 года в Подмосковье мы проложили более 550 км веломаршрутов. Эта работа и дальше будет активно продолжена», — рассказал глава ведомства Михаил Хайкин.
Он также отметил, что, кроме благоустройства велосипедных дорожек, также реализуется несколько проектов по развитию велоинфраструктуры в регионе.
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