В Татарстане за пять лет 35 тысяч человек прошли профессиональное обучение
Об этом сообщает ГТРК «Татарстан».
По её данным, ежегодно более половины обучающихся составляют женщины с детьми (около 4,8 тыс.), примерно треть — лица старше 50 лет и предпенсионеры. После завершения обучения уровень трудоустройства среди прошедших программы достигает 84%.
Кроме того, в 2024 году запланировано проведение профессионального обучения для 400 работников оборонно-промышленного комплекса, добавила Зарипова.
Ранее НСН сообщала, что «Московская техническая школа» (МТШ) совместно с Московским политехом запустила курс по направлению «Беспилотный транспорт».