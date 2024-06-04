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В Татарстане за пять лет 35 тысяч человек прошли профессиональное обучение

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Министр труда, занятости и социальной защиты Татарстана Эльмира Зарипова заявила, что в период с 2019 по 2023 год 35 тыс. жителей республики прошли бесплатное обучение в рамках федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография».

Об этом сообщает ГТРК «Татарстан».

По её данным, ежегодно более половины обучающихся составляют женщины с детьми (около 4,8 тыс.), примерно треть — лица старше 50 лет и предпенсионеры. После завершения обучения уровень трудоустройства среди прошедших программы достигает 84%.

Кроме того, в 2024 году запланировано проведение профессионального обучения для 400 работников оборонно-промышленного комплекса, добавила Зарипова.

Ранее НСН сообщала, что «Московская техническая школа» (МТШ) совместно с Московским политехом запустила курс по направлению «Беспилотный транспорт».

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