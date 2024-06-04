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Россияне рассказали, в каком возрасте начали работать

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Россияне рассказали, в каком возрасте начали зарабатывать первые деньги.

Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на опрос, проведённый страховой компанией «Росгострах» и банком «Открытие».

По данным опроса, 49% респондентов рассказали, что начали зарабатывать, когда им было 18—23 лет, а 43% в 25 уже полностью себя обеспечивают и не зависят от родственников.

Также выяснилось, что 62% опрошенных, которые начали зарабатывать с 18 лет, родились в 1997—2012 годах, 48% — в 1946—1964 годах, 47% — 1961—1996 годах.

Ранее сообщалось, что каждый второй российский студент планирует подрабатывать этим летом.

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