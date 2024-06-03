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Травматолог Птицын рассказал, как выбрать велосипед и ролики

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Врач-травматолог Скандинавского центра здоровья Кирилл Птицын дал рекомендации по выбору велосипеда и роликов.

«При выборе роликов или велосипеда многие ошибочно отдают предпочтение самым дешёвым вариантам — ведь, казалось бы, разница невелика. При этом для велосипедов важное значение имеет материал. При выборе стоит опираться на его прочность и его вес» — заявил он в беседе с газетой «Известия».

По его словам, велосипеды из стали не отличаются прочностью, из алюминия — ещё менее прочные. Титан прослужит дольше, но и стоить будет больше, как и карбоновый велосипед, уточнил Птицын.

Как отметил эксперт, при выборе размера велосипеда опираться нужно на рост. Важную роль играет и амортизация.

«Для многих окажется сюрпризом, что роликовые коньки бывают мужскими и женскими. Дело в том, что для мужчин ролики делают более широкими, а высота кафа обычно выше, чем у женских», — сообщил Птицын.

Для комфортной езды подойдут фитнесовые и городские ролики. По словам эксперта, важно обращать внимание на размер и жёсткость колёс.

Ранее травматолог-ортопед, врач ЛФК и спортивной медицины ФНКЦ ФМБА России Эйваз Шафиев дал рекомендации по выбору обуви на лето.

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