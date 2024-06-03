Врач Теплых рассказал о видах боли
«Нейропатическая боль возникает без повреждений, человек просто ощущает боль. Эта боль идёт уже не от рецепторов, а от их проводников, которые были повреждены в результате нарушения целостности нервных окончаний или самих нервов», — заявил он в беседе с «Газетой.Ru».
Как отметил эксперт, ноцицептивная боль появляется в результате повреждения болевых рецепторов.
«Если мы говорим о ноцицептивной боли, то мы должны блокировать проведение боли от этих рецепторов к коре и восприятие этой импульсации корой. Мы это делаем во время оперативного вмешательства, то есть здесь мы используем все инструменты для общей и регионарной анестезии», — пояснил он.
По его словам, в случае нейропатической боли задача стоит более сложная, и она зачастую не связана с операциями и обычными способами, используемыми для ноцицептивных механизмов.
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