RT в Telegram
Подпишись

Врач Теплых рассказал о видах боли

Короткая ссылка
Заведующий отделением анестезиологии-реанимации с палатами реанимации для взрослого населения №1 НМХЦ им. Пирогова Борис Теплых рассказал, какие существуют виды боли.

«Нейропатическая боль возникает без повреждений, человек просто ощущает боль. Эта боль идёт уже не от рецепторов, а от их проводников, которые были повреждены в результате нарушения целостности нервных окончаний или самих нервов», — заявил он в беседе с «Газетой.Ru».

Как отметил эксперт, ноцицептивная боль появляется в результате повреждения болевых рецепторов.

«Если мы говорим о ноцицептивной боли, то мы должны блокировать проведение боли от этих рецепторов к коре и восприятие этой импульсации корой. Мы это делаем во время оперативного вмешательства, то есть здесь мы используем все инструменты для общей и регионарной анестезии», — пояснил он.

По его словам, в случае нейропатической боли задача стоит более сложная, и она зачастую не связана с операциями и обычными способами, используемыми для ноцицептивных механизмов.

Ранее директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с НСН высказался о вреде непрофессионального лечения антибиотиками.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить