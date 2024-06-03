Специалист Анпилогов рассказал о преимуществах лазерной связи

Президент Фонда поддержки научных исследований и развития гражданских инициатив «Основание» рассказал, какими преимуществами обладает лазерная связь.

«Переход на лазерную связь в космических масштабах означает значительное улучшение качества интернета. Информация будет передаваться в рамках диапазона инфракрасных лучей. Эти частоты позволяют отправлять данные большего объёма на высокой скорости», — заявил он в беседе с газетой «Взгляд».

По его словам, также улучшится ситуация с конфиденциальностью сетевых сообщений.

Как пояснил Анпилогов, направленный источник света минимизирует возможности злоумышленников получить чьи-либо данные.

«Лазерные технологии превосходят радиоволны и по показателям несущей частоты. Речь идёт о колебаниях сигнала, с помощью которого передаётся информация», — добавил он.

Ранее сообщалось, что пилотные зоны 5G должны появиться во всех российских регионах к 2030 году.