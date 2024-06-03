Учёные ЯНАО разработали план адаптации к новым изменениям климата

В Научном центре изучения Арктики разработали план адаптации к новым изменениям климата.

Об этом сообщает ИА «Север-Пресс» со ссылкой на ведущего научного сотрудника НЦИА Романа Колесникова.

«У нас вышли две работы, посвящённые климату и ландшафту в ЯНАО и рекультивации нарушенных земель. Мы видим активные изменения на Ямале, в Арктике, связанные с мерзлотой. Этим вопросам мы уделяем большое внимание», — рассказал Колесников.

Как отметил учёный, список рекомендаций позволит предприятиям и местным жителям региона выстраивать свою деятельность с учётом изменений климата.

В исследованиях участвовали также специалисты из Института водных и экологических проблем Сибирского отделения РАН и Тюменского индустриального университета.

Ранее младший научный сотрудник Арктического и антарктического научно-исследовательского института, руководитель группы атмосферных исследований СП-41 Денис Ризе рассказал о работе на станции «Северный полюс — 41».