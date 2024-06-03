Собянин рассказал о новых функциях «Московской электронной школы»

Мэр столицы Сергей Собянин рассказал о новых функциях проекта «Московская электронная школа».

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на Telegram-канал мэра.

По словам Собянина, теперь школьники с помощью МЭШ могут ознакомиться с расписанием уроков, узнать о дополнительных занятиях, записаться в дополнительные кружки и секции, добавить в электронный дневник личные мероприятия.

Родители, в свою очередь, могут узнать о школьной работе и внешкольной деятельности своих детей, ознакомиться с оценками и заказать горячее питание на две недели вперёд.

Ранее сообщалось, что почти 1,2 тыс. школьников в новом учебном году начнут обучение в колледжах Москвы по целевому направлению в отрасли авиастроения при содействии государственной корпорации «Ростех».