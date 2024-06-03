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В Подмосковье рассказали о предстоящем отключении горячей воды

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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв рассказал о предстоящем отключении горячей воды в регионе.

Об этом сообщает 360.ru.

«Отключение горячей воды — всегда тема, которая чувствительна для семьи, человека, города. Нам очень важно внести ясность для жителей, графики — когда, что и в какой последовательности мы отключаем», — сказал Воробьёв.

Он также отметил, что в рамках подготовки к новому отопительному сезону необходимо осмотреть 44 тыс. домов, 2,7 тыс. котельных, 1,5 тыс. тепловых пунктов и 120 тыс. км теплосетей.

Работы планируется завершить в течение максимум двух недель.

Ранее сообщалось, что московская система теплоснабжения переведена на летний режим.

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