МВД объявило в розыск экс-руководителя «Либеральной России» Сидельникова
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на базу ведомства.
«Андрей Александрович Сидельников*, 07.07.1975. Разыскивается по статье УК», — говорится в его карточке.
По какой именно статье его разыскивают — не уточняется.
Ранее МВД России вновь объявило в розыск блогера Андрея Бурима, более известного под псевдонимом Mellstroy, по уголовной статье.
* Включен в реестр иностранных агентов по решению Минюста России от 13.10.2023.