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МВД объявило в розыск экс-руководителя «Либеральной России» Сидельникова

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Министерство внутренних дел России объявило в розыск иностранного агента и бывшего руководителя политсилы «Либеральная Россия» Андрея Сидельникова*.
МВД объявило в розыск экс-руководителя «Либеральной России» Сидельникова
  • globallookpress.com

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на базу ведомства.

«Андрей Александрович Сидельников*, 07.07.1975. Разыскивается по статье УК», — говорится в его карточке.

По какой именно статье его разыскивают — не уточняется.

Ранее МВД России вновь объявило в розыск блогера Андрея Бурима, более известного под псевдонимом Mellstroy, по уголовной статье.

* Включен в реестр иностранных агентов по решению Минюста России от 13.10.2023.

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