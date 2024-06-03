Спасатели Подмосковья прошли тренировку по ликвидации последствий ДТП

Работники ГКУ МО «Мособлпожспас» приняли участие в тренировке по ликвидации последствий ДТП в подмосковном округе Ступино.

Об этом сообщает «Радио 1» со ссылкой на пресс-службу Мособлпожспаса.

На место «аварии» на участке федеральной трассы «Дон» оперативно прибыли специалисты экстренных служб и провели тренировочные мероприятия по ликвидации последствий ДТП. Они предотвратили возгорание в салоне автомобиля, извлекли условно пострадавшего и передали его службе скорой помощи.

По итогам проверки все спасатели получили положительные оценки.

Ранее спасатели Ямало-Ненецкого автономного округа отработали навыки десантирования без парашютов.