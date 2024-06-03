RT в Telegram
Подпишись

В Москве задержан участник банды по делу о нападении на Будённовск в 1995 году

Короткая ссылка
Сотрудники полиции задержали жителя Москвы по делу о нападении на город Будённовск Ставропольского края в 1995 году.
В Москве задержан участник банды по делу о нападении на Будённовск в 1995 году
  • РИА Новости

Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на СУ СК по Северо-Кавказскому федеральному округу.

По данным ведомства, Хамзат Зоев обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных по статьям «Террористический акт», «Участие в банде», «Захват заложников» и «Убийство».

«При содействии сотрудников МВД и ФСБ России Зоев задержан. В связи с особой тяжестью совершённых преступлений судом в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — сообщили в ведомстве.

По данным СК, мужчина в 1995 году добровольно вступил в состав банды под руководством Шамиля Басаева.

В марте сообщалось о задержании ещё одного из членов бандформирования Басаева и Хаттаба. Это житель Дагестана Ислам Бациев, который, по данным ведомства, участвовал в вооружённом нападении на псковских десантников в Чеченской Республике в 2000 году.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить