В Москве задержан участник банды по делу о нападении на Будённовск в 1995 году

Сотрудники полиции задержали жителя Москвы по делу о нападении на город Будённовск Ставропольского края в 1995 году.

Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на СУ СК по Северо-Кавказскому федеральному округу.

По данным ведомства, Хамзат Зоев обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных по статьям «Террористический акт», «Участие в банде», «Захват заложников» и «Убийство».

«При содействии сотрудников МВД и ФСБ России Зоев задержан. В связи с особой тяжестью совершённых преступлений судом в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — сообщили в ведомстве.

По данным СК, мужчина в 1995 году добровольно вступил в состав банды под руководством Шамиля Басаева.

В марте сообщалось о задержании ещё одного из членов бандформирования Басаева и Хаттаба. Это житель Дагестана Ислам Бациев, который, по данным ведомства, участвовал в вооружённом нападении на псковских десантников в Чеченской Республике в 2000 году.