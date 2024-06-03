Треть россиян берут подработку во время отпуска

Аналитики провели исследование и выяснили, что около трети россиян (30%) берут подработку во время отпуска. Такой ответ дали 38% мужчин и 25% женщин.

Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на сервисы «Работа.ру» и «Подработка».

Подрабатывать в отпуске считают нормальным респонденты от 35 до 39 лет (40%), 25—29 лет (37%) и 45—49 лет (34%). Остальные признались, что менее охотно берут подработки на отдыхе.

Из тех, кто согласен на подработку во время отпуска, более половины (53%) уделяют этому менее 10 часов в неделю, 27% — от 10 до 20 часов, а 20% — более 20 часов.

В основном, россияне подрабатывают ради дополнительного дохода (73%), а также чтобы заполнить свободное время (39%).

Ранее сообщалось о результатах исследования, которое показало, что 15% самозанятых перерабатывают, поскольку более 40 часов в неделю тратят на подработку.