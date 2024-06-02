СК начал проверку информации об избиении женщины в петербургском парке
- РИА Новости
Об этом пишет пресс-служба СК по региону.
В материалах, которые проверяют следователи, также указывается, что неизвестные заставили пострадавшую выпить жидкость для розжига. После этого женщина была госпитализирована с ожогом пищевода.
«Следователями проводится комплекс мероприятий, направленных на детальное выяснение всех обстоятельств, изложенных в СМИ», — указали в СК.
По результатам проверки специалисты примут процессуальное решение, отмечает пресс-служба.
Ранее в СК России по Санкт-Петербургу заявили об обнаружении тел двух подростков в квартире одного из домов по улице Софьи Ковалевской.