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СК начал проверку информации об избиении женщины в петербургском парке

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Следователи организовали доследственную проверку после публикации в СМИ сведений об избиении 35-летней жительницы Санкт-Петербурга в Шуваловском парке.
СК начал проверку информации об избиении женщины в петербургском парке
  • РИА Новости

Об этом пишет пресс-служба СК по региону.

В материалах, которые проверяют следователи, также указывается, что неизвестные заставили пострадавшую выпить жидкость для розжига. После этого женщина была госпитализирована с ожогом пищевода.

«Следователями проводится комплекс мероприятий, направленных на детальное выяснение всех обстоятельств, изложенных в СМИ», — указали в СК.

По результатам проверки специалисты примут процессуальное решение, отмечает пресс-служба.

Ранее в СК России по Санкт-Петербургу заявили об обнаружении тел двух подростков в квартире одного из домов по улице Софьи Ковалевской.

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