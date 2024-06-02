«Единая Россия» утвердила кандидатуру Беглова на выборы губернатора Петербурга

Партия «Единая Россия» выдвинула нынешнего губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова кандидатом на выборах главы города.

Как пишет РИА Новости, об этом рассказал секретарь генсовета политсилы Андрей Турчак во время XXXVIII конференции регионального отделения партии.

Он призвал однопартийцев поддержать и объединиться вокруг Беглова, а также приложить все силы для его победы на выборах.

Выборы губернатора Санкт-Петербурга состоятся в течение трёх дней — с 6 по 8 сентября.

В апреле Беглов сообщил, что президент России Владимир Путин поддержал его участие в предстоящих выборах губернатора.