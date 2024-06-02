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«Единая Россия» утвердила кандидатуру Беглова на выборы губернатора Петербурга

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Партия «Единая Россия» выдвинула нынешнего губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова кандидатом на выборах главы города.
«Единая Россия» утвердила кандидатуру Беглова на выборы губернатора Петербурга
  • РИА Новости

Как пишет РИА Новости, об этом рассказал секретарь генсовета политсилы Андрей Турчак во время XXXVIII конференции регионального отделения партии.

Он призвал однопартийцев поддержать и объединиться вокруг Беглова, а также приложить все силы для его победы на выборах.

Выборы губернатора Санкт-Петербурга состоятся в течение трёх дней — с 6 по 8 сентября.

В апреле Беглов сообщил, что президент России Владимир Путин поддержал его участие в предстоящих выборах губернатора.

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