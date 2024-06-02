«Единая Россия» утвердила кандидатуру Беглова на выборы губернатора Петербурга
- РИА Новости
Как пишет РИА Новости, об этом рассказал секретарь генсовета политсилы Андрей Турчак во время XXXVIII конференции регионального отделения партии.
Он призвал однопартийцев поддержать и объединиться вокруг Беглова, а также приложить все силы для его победы на выборах.
Выборы губернатора Санкт-Петербурга состоятся в течение трёх дней — с 6 по 8 сентября.
В апреле Беглов сообщил, что президент России Владимир Путин поддержал его участие в предстоящих выборах губернатора.