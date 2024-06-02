Дерматовенеролог Анчикова посоветовала не использовать питательные кремы в жару

Дерматовенеролог Екатерина Анчикова рассказала, какую косметику не стоит использовать в жаркую погоду.

В беседе с «Газетой.Ru» она отметила, что желательно отказаться на время от питательных кремов, поскольку они создают дополнительную плёнку на поверхности кожи.

Также стоит сделать перерыв в употреблении средств с маслами.

«Они обладают комедогенным эффектом. Масло, взаимодействуя с кожным салом и большим количеством пота, меняет качество поверхности кожи», — пояснила Анчикова.

Кроме того, она рекомендовала временно отказаться от средств, содержащих ретинол, АНА и ВНА-кислоты.

Ранее невролог-вегетолог «Клинического центра вегетативной неврологии» кандидат медицинских наук Елена Беленко в беседе с «Радио 1» рассказала, как поддерживать здоровье в жару.