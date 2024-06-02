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В столице выпустили новые аудиогиды по маршрутам МЦД-1 и МЦД-2

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Проектный офис программы «Мой район» совместно со столичным Департаментом транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы разработал аудиогиды «Поезд отправляется» по маршрутам МЦД-1 и МЦД-2. Их выход приурочен к пятилетию с момента открытия первых двух Московских центральных диаметров.
В столице выпустили новые аудиогиды по маршрутам МЦД-1 и МЦД-2
  • РИА Новости

Об этом сообщает портал мэра и правительства.

«Первый из них состоит из 25 эпизодов, посвящённых пути от Одинцова до Лобни, а второй — из 37 эпизодов (от Подольска до Нахабина)», — говорится в сообщении.

Каждый эпизод рассказывает об истории мест, где в настоящее время расположены станции МЦД. Это деревни, сёла, ремесленные центры, вотчины великих русских князей. Также представлена информация о парках, усадьбах, музеях, театрах и других достопримечательностях.

Ранее НСН сообщала, что на выезде с Южной рокады на МСД построят четыре новых путепровода.

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