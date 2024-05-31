Дептранс Москвы опроверг данные о пожаре в поезде или тоннеле в метро
«Информация о пожаре в поезде не соответствует действительности», — указывается в заявлении ведомства в Telegram.
Уточняется, что на станциях «Парк культуры», «Фрунзенская», «Спортивная», «Университет» дежурят инспекторы Центра обеспечения мобильности пассажиров.
Ранее сообщалось, что на Сокольнической ветке метро Москвы нет движения поездов от «Университета» до «Парка культуры».
Позднее советник заммэра Москвы по вопросам транспорта, заместитель начальника Московского метрополитена Юлия Темникова прокомментировала ЧП на участке Сокольнической линии метро.