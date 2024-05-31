RT в Telegram
Подпишись

Дептранс Москвы опроверг данные о пожаре в поезде или тоннеле в метро

Короткая ссылка
Департамент транспорта Москвы опроверг данные о пожаре в поезде или тоннеле в метро на участке Сокольнической линии метрополитена.

«Информация о пожаре в поезде не соответствует действительности», — указывается в заявлении ведомства в Telegram.

Уточняется, что на станциях «Парк культуры», «Фрунзенская», «Спортивная», «Университет» дежурят инспекторы Центра обеспечения мобильности пассажиров.

Ранее сообщалось, что на Сокольнической ветке метро Москвы нет движения поездов от «Университета» до «Парка культуры».

Позднее советник заммэра Москвы по вопросам транспорта, заместитель начальника Московского метрополитена Юлия Темникова прокомментировала ЧП на участке Сокольнической линии метро.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить