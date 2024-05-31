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Инструктор Моряхин рассказал о признаках плохого преподавателя автошколы

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Автоинструктор, блогер Сергей Моряхин рассказал, как распознать плохого преподавателя автошколы.

«Важнейшим признаком плохого автоинструктора является отсутствие каких-либо результатов после серии занятий. Подчеркиваю: не первого или второго, а после многократных упражнений», — заявил он в беседе с «Газетой.Ru».

По его словам, также важно понимать, заинтересован ли инструктор в обучении.

Ещё один признак непрофессионального преподавателя — отсутствие самообладания.

«Стоит помнить, что за 15 занятий стать профессиональным водителем невозможно и виноват в этом не инструктор. От ученика требуется, чтобы он вникал, задавал вопросы и был вовлечён в процесс обучения», — добавил Моряхин.

Ранее вице-президент «Национального автомобильного союза» (НАС) Ян Хайцеэр заявил, что из-за тополиного пуха у машины может сломаться двигатель.

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