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Московские компании разрабатывают новые решения в области лабораторного оборудования

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Глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский заявил, что столичные компании разрабатывают новые решения в области лабораторного оборудования.

Об этом сообщает сайт kp.ru.

«Сегодня в городе действует свыше 300 предприятий по производству лекарств и медизделий. Одно из приоритетных направлений развития фармотрасли — это открытие инновационных лабораторий, оснащённых оборудованием для проведения высокоточных исследований и разработки новых препаратов», — сказал Овчинский.

По его словам, в рамках импортозамещения столичные промышленники представляют для них новые решения, в том числе инструменты для водообработки и очистки оборудования.

Ранее сообщалось, что производители бытовой химии и косметики Москвы нарастили выпуск продукции в 1,3 раза.

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