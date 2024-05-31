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Специалист Рощин: кондиционер нужно чистить ежегодно

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Техник компании «Климат Лето» Алексей Рощин рассказал, как правильно ухаживать за кондиционером.

«Чистка внутреннего блока кондиционера должна происходить один раз в год. Нужно делать углублённую чистку. Там забивается турбина, образуется грибок и плесень, это чревато для здоровья», — заявил он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По его словам, если не следить за состоянием кондиционера, то он будет терять свой температурный градус.

«Наружный блок тоже нужно чистить, потому что он забивается грязью. Ещё, когда цветут тополя, пух забивает радиатор и наружный блок. Поэтому его нужно прочищать под высоким давлением, чтобы он холодил», — добавил Рощин.

Ранее педиатр, неонатолог, вакцинолог, кандидат медицинских наук Рабият Зайниддинова в беседе с RT рассказала, как правильно пользоваться кондиционерами, чтобы не простудить младенца.

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